Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Macron will Franzosen bei ihrem Stolz packen"

Frankreichs Präsident Macron verspricht, das weltberühmte Bauwerk binnen fünf Jahren wieder aufzubauen. "Macron will die Franzosen bei ihrem Stolz und Ehrgeiz packen", so ZDF-Korrespondet Thomas Walde in Paris.