"Müssen die Außengrenze sichern"

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber wirft den EU-Staaten Versagen in der Flüchtlingspolitik vor und fordert einen besseren Schutz der EU-Außengrenze. "Europa ist zu schlecht auf das vorbereitet, was jetzt passiert", so Weber.

02.03.2020 02.03.2020 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen