ZDF in Altenburg: "Eine Region mit Machern"

Matthias Kubitza ist zurzeit in Altenburg (Thüringen), einer Kreisstadt, die an der Grenze zu Sachsen liegt und damit im Zentrum Mitteldeutschlands. Heute geht er der Frage nach, wie die jungen Menschen in Altenburg ihre Stadt erleben.

Beitragslänge: 3 min Datum: 01.10.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.10.2020