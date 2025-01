"Die Seuche ist hochinfektiös"

13.01.2025 | 12:10 |

Der Ausbruch von Maul- und Klauenseuche (MKS) bei Büffeln in Brandenburg könnte die deutschen Agrarexporte bremsen. "Das ist ein wirtschaftlicher Super-GAU für die Landwirtschaft in Deutschland", so Bernhard Krüsken (Deutscher Bauernverband).