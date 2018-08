Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Georgien: Sicheres Herkunftsland?

Bundeskanzlerin Merkel besucht den Südkaukasus. Erste Station: Georgien. Das Land strebt eine Mitgliedschaft in NATO und EU an, als Schutz vor Russland. In Deutschland wird diskutiert, Georgien zu einem sicheren Herkunftsstaat zu erklären.