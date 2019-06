Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Hier kann was richtig Gutes entstehen"

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will die bislang wirtschaftlich von der Braunkohle abhängige Lausitz zu einer Modellregion umbauen. "Hier kann was richtig Gutes entstehen", so Kretschmer.