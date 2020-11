"Ein niedriger, einstelliger Prozentbereich"

Mehr als 300 000 Schülerinnen und Schüler befinden sich derzeit in Quarantäne. "Gemessen an elf Millionen Schülerinnen und Schüler ist das eine niedriger einstelliger Prozentbereich", so Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).

6 min 6 min 11.11.2020 11.11.2020 Video verfügbar bis 11.11.2021 Video herunterladen