Der Aufruf zur Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt innerhalb der Sendung ZDF-Mittagsmagazin, die in jeder zweiten Kalenderwoche wochentäglich von 13.00 bis 14.00 Uhr ausgestrahlt wird. Cherno Jobatey und sein Team wählen aus Ihren Vorschlägen jeden Monat einen Helden aus.

Die Teilnahme erfolgt durch Senden Ihres Vorschlages an die Emailadresse: mima-helden@zdf.de. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist jederzeit möglich.

Die Rechte sind ausgeschlossen. ZDF-Mitarbeiter sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Teilnehmende Kinder benötigen das Einverständnis der Eltern. Eine Barauszahlung anstelle des Preises wird ausgeschlossen.

Die Gewinner werden per E-Mail oder telefonisch kontaktiert, der Preis wird dem Gewinner persönlich übergeben. Die Daten der Teilnehmer werden zum Zwecke der Kontaktierung an die zuständige Produktionsfirma weitergegeben und nach Abschluss des Filmbeitrages gelöscht.

Der Name des Gewinners erfolgt innerhalb der Sendung „ZDF-Mittagsmagazin“.