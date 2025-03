Mima-Menschen: Christian Koll

von Jenifer Gierke 26.03.2025 | 12:10 |

Christian Koll ist Pflegefachkraft in einer Psychiatrie in Bonn. Der 41-Jährige betreut bis zu 19 Patienten. Entspannung findet er in den beiden Bands, in denen er als Gitarrist spielt.