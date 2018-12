Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Mima-Menschen: Seemannsambulanz

Dr. Hagelstein ist der Arzt, dem die Seemänner vertrauen. Gestandene Kapitäne und weitgereiste Matrosen: Wenn Not am Mann ist, in Deutschlands größtem Hafen, wenn einer Bauch hat, Rücken oder Grippe, dann melden sie sich in der Hamburger …