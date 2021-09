Mima-Menschen: Shantal Azar

Als Shantal Azar in der ersten Klasse war, schlug eine Bombe in ihre Schule in Syrien ein. Seit sieben Jahren lebt die 14-Jährige nun in Berlin, wurde Klassen- und Schulsprecherin und engagiert sich im Kinder- und Jugendparlament.

