Mima-Menschen: Terry Swartzberg

von Cordelia Strauß 27.03.2025 | 12:10 |

Terry Swartzberg, geboren in Connecticut, lebt seit 40 Jahren in München, leitet dort die "Stolperstein"-Initiative. An bayerischen Schulen erzählt er vom Jüdischsein: von den Ritualen, vom Glauben, von der Geschichte und vom Lebensgefühl.