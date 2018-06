Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - mima-Reporter: Abgeschoben nach Afghanistan

In der Union mehren sich Stimmen, die den teilweisen Abschiebestopp nach Afghanistan aufheben wollen. Laut UN wurden in dem Land alleine im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Zivilisten getötet. Wie ergeht es also Afghanen, die dorthin abgeschoben wurden?