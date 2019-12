Mima-Reporter: Äthiopien und der Kaffeeanbau

Während die Klimakonferenz in Madrid um gemeinsame Ziele ringt, spüren viele Menschen weltweit bereits die Auswirkungen des Klimawandels – so wie in Äthiopien beim Anbau des Nationalgetränks: Kaffee.

Beitragslänge: 4 min Datum: 13.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.12.2020