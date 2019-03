Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Mima-Reporter: Bau-Gebot in Tübingen

Hohe Mieten sind in vielen deutschen Städten ein Thema, auch in Tübingen. Oberbürgermeister Boris Palmer will Baulücken in der beliebten Uni-Stadt füllen, indem er Grundstückseigentümer verpflichtet, neue Wohnungen zu bauen.