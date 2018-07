Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - mima-Reporter: Unterwegs mit der unterbesetzten Bundespolizei

Die Bundespolizei zeigt viel Präsenz - gerade ist sie verstärkt auf Weihnachtsmärkten unterwegs. An anderer Stelle fehlt Personal, wie zum Beispiel an Bahnhöfen in NRW. Laut dem Präsident der Bundespolizei in NRW sind es rund 600 Polizisten zu wenig.