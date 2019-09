Mima-Reporter: Frauenmorde in Brasilien

In Brasilien steigt die Zahl der Femizide - Morde an Frauen durch ihre Ehemänner oder Partner. In kaum einem anderen Land töten so viele Männer ihre Partnerinnen. Die Schuld für ihre Taten schieben die Täter den Frauen zu.

Beitragslänge: 4 min Datum: 06.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.09.2020