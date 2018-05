Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Weihnachtsfeier in der Jenaer Tafel

Deutschlandweit sind zahlreiche Menschen von Armut betroffen. Viele Eltern sind finanziell nicht in der Lage, ihren Kindern Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Die Tafel in Jena hilft in dieser Zeit den Menschen nicht nur mit Lebensmittelspenden. Vielmehr …