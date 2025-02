Mima-Reporter: Der Stoff, aus dem Filme sind

von Anna Warsberg 25.02.2025 | 12:10 |

Üppige Ballkleider, schimmernde Rüstungen, Gewänder aller Art: es gibt so gut nichts, was es im Kostümfundus nördlich von Madrid nicht gibt. Und wenn doch was fehlt, wird es für die Filmproduktionen kunstvoll angefertigt.