Guinea ist reich an Bodenschätzen, trotzdem leben die meisten der zwölf Millionen Einwohner in großer Armut. Viele suchen ihr Glück in Europa - doch der Weg endet oft tödlich. Die EU versucht, die Fluchtursachen zu bekämpfen.

Beitragslänge: 3 min Datum: 13.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.11.2020