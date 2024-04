Mima-Reporter: Weltraumbahnhof Kourou

von Anna Warsberg 26.04.2024 | 12:10 |

Europa will in der Raumfahrt wieder eine entscheidende Rolle spielen. Wesentlich dazu beitragen soll die Rakete Ariane 6, die am ESA-Raumfahrtzentrum in Französisch-Guayana zusammengebaut und nun erstmals aufgestellt wurde.