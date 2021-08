Vor den Olympischen Spielen war die Meinung in Tokio zwiespältig: ein Sport-Großereignis in Pandemie-Zeiten? Nun ist Endspurt in Tokio, und ZDF-Reporter Tom Palluch zieht Bilanz.

4 min 4 min 06.08.2021 06.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.08.2022 Video herunterladen