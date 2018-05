Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Taschendiebe in Düsseldorf

In der Weihnachtszeit sind in den Einkaufspassagen vieler deutscher Städte eine große Anzahl von Menschen unterwegs. Vorwiegend in Nordrhein-Westfalen schlagen zu dieser Zeit wieder die Taschendiebe zu. Auch in der "Klau-Hochburg" Düsseldorf.