In der Zentralafrikanischen Republik mangelt es an fast allem - auch an Corona-Impfstoff. ZDF-Reporter Peter Theisen berichtet aus einem der ärmsten Länder der Welt.

5 min 5 min 04.08.2021 04.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 04.08.2022 Video herunterladen