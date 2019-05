Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Daniela Ryf - eine Triathletin ohne Schwächen

Die beste Triathletin der Welt lässt sich in Immenstaad am Bodensee den Wind um die Nase wehen. So testete Daniela Ryf Anzug und Position im Windkanal. Die Schweizerin im Porträt.