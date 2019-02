Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Beratung 2.0: Mobbing an Schulen

Jedes Jahr nehmen sich rund 600 junge Menschen unter 25 Jahren das Leben – oftmals litten sie an Depressionen, ausgelöst durch Mobbing an der Schule. Das Caritas Projekt U25 hilft jungen Menschen in solchen Krisenmomenten.