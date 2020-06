Modellprojekt: Stadtnatur-Ranger in Berlin

Bei Rangern denkt man eigentlich an unberührte Natur oder riesige Nationalparks mit scheinbar endlosen Weiten. Doch auch in Berlin gibt es Ranger – im Rahmen eines Modellprojekts sind in der Hauptstadt zwölf Stadtnatur-Ranger im Einsatz.

