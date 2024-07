Gadgets gegen Mücken: Was wirklich hilft

von F. Laßotta / S. Czapski 04.07.2024 | 12:10 |

Sommer, Regen, Mücken: Das Wetter in Deutschland ist in diesem Jahr besonders mückenfreundlich. Vor allem in Süddeutschland sorgen sich Tourismusverbände, dass Gäste wegbleiben. Citronella-Duft, Ultraschall oder Chemiekeule - was schützt vor Mückenstichen?