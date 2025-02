"Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren"

14.02.2025 | 12:10 |

Der Mann, der am Donnerstag in München mit einem Auto in einen Demonstrationszug gerast ist, hatte nach ersten Ermittlungen ein islamistisches Tatmotiv. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, so ZDF-Reporter Moritz Neuß in München.