Nach den Attentaten in El Paso und Dayton beschuldigen mehrere Demokraten US-Präsident Trump, er ebne mit seiner Rhetorik den Weg für Hassverbrechen. "Trump gerät zunehmend unter Druck", so ZDF-Korrespondentin Britta Jäger in Washington.

Beitragslänge: 3 min Datum: 05.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.08.2020