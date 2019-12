Der "Green New Deal" in den USA fordert den Umbruch in der Wirtschaft- und Sozialpolitik des Landes hin zu einer nachhaltigen und gerechteren Gesellschaft. Eine der Köpfe dieser Bewegung ist Naomi Klein.

Beitragslänge: 7 min Datum: 11.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.12.2020