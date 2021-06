"Wir sind inmitten der Pandemie"

Auch in Niedersachsen sinken die Infektionszahlen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellt weitere Lockerungen in Aussicht, mahnt aber zur Vorsicht: "Der völlig entspannte Ort von heute, kann der Hotspot von morgen sein", so Weil.

3 min 3 min 08.06.2021 08.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.06.2022 Video herunterladen