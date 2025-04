Börsen in Asien auf Talfahrt

von Elisabeth Schmidt 07.04.2025 | 12:10 |

Die Börsen in Asien haben im Sog der Turbulenzen um das globale Zollpaket der Regierung von US-Präsident Donald Trump zum Wochenauftakt massive Verluste verbucht. Der Nikkei-Index an der Leitbörse in Tokio stürzte zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent ab.