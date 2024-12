Auf der Suche nach dem Nikolaus

von Phoebe Gaa 05.12.2024 | 12:10 |

Der Nikolaustag am 6. Dezember erinnert an den Heiligen Nikolaus, einst Bischof von Myra im heutigen Demre, Türkei. Seine Geschichte, die Ruinen seiner Kirche und sein leeres Grab locken bis heute Pilger an – begleitet vom Ruf des Muezzins der benachbarten Moschee.