"Ukraine in eine Position der Stärke bringen"

18.12.2024 | 12:10 |

Vertreter europäischer Nato-Staaten wollen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über weitere Unterstützungsmöglichkeiten sprechen. "Man will die Ukraine in eine Position der Stärke bringen", so ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers.