"Das Rätselraten geht weiter"

Offiziell ist das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kim Jong Un abgesagt, doch in Singapur laufen erste Vorbereitungen, allerdings gibt es bisher keine Verlautbarungen, so ZDF-Korrespondent Normen Odenthal in Singapur.