Die neue Militärführung in Myanmar will die bisherige Regierungschefin Aung San Suu Kyi Berichten zufolge wegen Hochverrats anklagen. "Das ist ein erheblicher Vorwurf, den man mit Vorsicht genießen sollte", so ZDF-Korrespondent Normen Odenthal.

