"Dramatische Finanzlage auf kommunaler Ebene"

24.10.2024 | 12:10 |

Klamme Kommunen können kaum in Projekte oder Sanierungen investieren. "Wir müssen den Menschen in unserem Land erklären, dass wir nicht mehr alles auf dem Standard auf Dauer werden leisten können", so André Berghegger vom Städte- und Gemeindebund.