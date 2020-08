"Die Krankenhäuser sind am Anschlag"

Nach der verheerenden Explosion in Beirut mit mehr als 130 Toten und Tausenden Verletzten geht die Suche nach Überlebenden weiter. "Es werden immer noch Überlebende gefunden", so Oana Bara vom Deutschen Roten Kreuz in Beirut.

