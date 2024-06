Okefenokee-Sümpfe in Georgia

von Heike Slansky 18.06.2024 | 12:10 |

Die Okefenokee-Sümpfe in Georgia sind ein einzigartiges Ökosystem, das von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt werden soll. Die Firma Twin Pine Minerals will am Rande des Sumpfes eine Mine bauen und löst damit Protest aus.