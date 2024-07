"Orban will sich Imagewandel geben"

02.07.2024 | 12:10 |

Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 ist der ungarische Regierungschef Viktor Orban in die Ukraine gereist. "Orban will sich einen Imagewandel geben", so ZDF-Korrespondent Ulf Röller.