"Die OSZE ist gelähmt"

05.12.2024 | 12:10 |

Das jährliche Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf der Mittelmeerinsel Malta hat begonnen. "Die OSZE fällt aus, sie ist gelähmt und das liegt an Russland“, so ZDF-Korrespondent Andreas Kynast.