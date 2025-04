Papstwahl: "Ein Favorit zeichnet sich nicht ab"

23.04.2025 | 12:10 |

Der neue Papst müsse vor allem ein "Versöhner" und ein "Mann der Mitte" sein, so die Einschätzung von ZDF-Korrespondent Andreas Postel in Rom: "Dieses Konklave wird so spannend sein wie kaum eines."