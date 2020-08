Die Schauspielerin Pegah Ferydoni feierte ihren Durchbruch 2005 in der preisgekrönten Comedy-Serie "Türkisch für Anfänger". Jetzt spielt sie eine der Hauptrollen in dem neuen Kinofilm "Der letzte Mieter", der am 13. August anläuft.

something 6 min something 07.08.2020 Video verfügbar bis 07.08.2021