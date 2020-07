Die Krawalle am Frankfurter Opernplatz sollen heute in einer Sicherheitskonferenz aufgearbeitet werden. "Zukünftig wird es freitags und samstags ab Mitternacht ein Betretungsverbot für den Opernplatz geben", so ZDF-Reporter Peter Wagner.

