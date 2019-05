Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Das Treffen dient der Vorbereitung"

Rund 35 Minister aus aller Welt sind am Montag in Berlin zum zehnten Petersberger Klimadialog in Berlin zusammengekommen. "Es wird keine harten Beschlüsse geben", so der Leiter der ZDF-Umweltredaktion Volker Angres.