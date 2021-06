Pfingsten in der Rureifel

von Yaena Kwon | Sacha Seibert

Angesichts sinkender Infektionszahlen kehrt in vielen Regionen der Alltag zurück. So auch in Simmerath in der Rureifel, wo unsere Reporterin Jena Kwon und Kameramann Sascha Seibert unterwegs sind, für die Reihe "ZDF in".