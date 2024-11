"Das Hin und Her hat der Partei geschadet"

22.11.2024 | 12:10 |

Die K-Frage in der SPD scheint geklärt: Die Partei zieht mit Olaf Scholz an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Das Hin und Her zwischen Pistorius und Scholz hat der Partei "erheblich geschadet", so ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann.