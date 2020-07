Neuer Podcast: "Jubel & Krawall"

"Alles, was geil ist und Spaß macht, was man lesen, hören, spielen und ankucken kann." – So beschreibt die Autorin Sophie Passmann den Inhalt ihres neuen Podcasts, den sie ab dem 9. Juli gemeinsam mit Matthias Kalle produzieren wird.

Beitragslänge: 5 min Datum: 06.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.07.2021