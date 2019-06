Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Atmosphäre immer aufgeheizter"

Bei neuen Protesten in Hongkong gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz ist es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. "Die Atmosphäre wird immer aufgeheizter", so ZDF-Korrespondent Thomas Reichart in Peking.